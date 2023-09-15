В ДНР вдвое увеличили субсидии на компенсации затрат по производству мяса

За 1 кг реализованной свинины ставка возросла с 10,67 до 21,34 рублей, за 1 кг мяса птицы - с 5,94 до 11,88 рублей, за 1 штуку куриного пищевого яйца - с 0,39 до 0,78 рублей

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики увеличили вдвое размер компенсаций затрат для производителей свинины, мяса птицы и пищевых яиц. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

"Приняли решение удвоить размер субсидий на возмещение части затрат некоторым категориям сельхозпроизводителей", - написал Солнцев.

Он уточнил, что с 10,67 до 21,34 рублей увеличена ставка за 1 кг реализованной свинины, с 5,94 до 11,88 рублей за 1 кг мяса птицы, с 0,39 до 0,78 рублей за 1 штуку реализованного куриного пищевого яйца.

"Обращаю внимание тех, кто уже заключил соглашение на получение господдержки: вы вправе обратиться с заявлением о заключении дополнительного соглашения об увеличении суммы субсидии. Несмотря на все сложности текущего характера будем и дальше помогать нашим сельхозпроизводителям. Ведь от них напрямую зависит надежность продовольственной безопасности республики", - отметил он.