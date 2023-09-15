Сбер сообщил, что пока не планирует расширять географию присутствия

В банке ранее сообщали, что рассчитывают к концу 2023 года открыть филиал в Китае, а в начале октября - второй офис в Индии

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сбербанк пока не планирует открывать дополнительные филиалы за рубежом, кроме уже запланированных в Китае и Индии. Об этом заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин в интервью телеканалу РБК на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Что касается нашего международного присутствия, то мы как Сбер пока что не планируем открывать дополнительных дочерних банков, офисов за пределами Российской Федерации, кроме обозначенных <...> Индии и Китая", - сказал он.

"Напрямую нам будет сложно открывать офис Сбера, условно говоря, в Арабских Эмиратах. Но, опять же, мы с довольствием общаемся с коллегами, делимся своими знаниями, компетенциями, что-то у них берем, что-то им подсказываем в части клиентской работы, и это реально интересно", - добавил Ведяхин, комментируя работу с зарубежными коллегами.

В декабре прошлого года Ведяхин заявлял, что Сбербанк рассчитывает к концу 2023 года открыть филиал в Китае. Также в начале октября этого года Сбер планирует открыть уже второй офис в Индии, о чем на полях Восточного экономического форума сообщал зампред правления банка Анатолий Попов. Первый филиал Сберанка с 2010 года функционирует в Нью-Дели, в 2021 году он был докапитализирован.

VIII Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года под девизом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.