Отделения ПСБ в Луганской и Донецкой народных республиках перешли на шестидневный график

Новый график ввели в отделениях в самых крупных населенных пунктах с наиболее высокой посещаемостью

ДОНЕЦК, 15 сентября. /ТАСС/. Часть отделений "Промсвязьбанка" (ПСБ) - единственного российского банка в новых регионах РФ - в Луганской и Донецкой народных республиках перешли на шестидневный график работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"На шестидневный график перешла часть отделений в самых крупных населенных пунктах с наиболее высокой посещаемостью. Всего в ДНР в субботние дни открыты до 20% офисов ПСБ - это 48 точек", - сообщили в пресс-службе банка.

В ЛНР в таком графике будут работать также около 20% офисов - 27 точек. В ДНР отделения в субботу будут открыты с 08:00 до 13:00, в ЛНР - с 08:00 до 16:00. Кроме того, два офиса в Мариуполе будут работать 7 дней в неделю и обслуживать клиентов ежедневно с 08:00 до 20:00.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин издал указ, согласно которому государственные банки, выполняющие функции регулятора в ДНР и ЛНР, должны быть преобразованы в общества с ограниченной ответственностью и переданы банку ПСБ. Интеграция Центробанка ДНР была завершена в начале июля, в ЛНР - к середине месяца.