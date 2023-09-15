Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,42-1,06%

Курс доллара снизился до 96,81 рубля, евро - до 102,93 рубля

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. День начинался для российского рынка умеренным снижением на 0,7% по индексу Мосбиржи, однако после публикации решения Банка России по ключевой ставке показатель вышел в плюс. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,42%, до 3 152,53 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 1,06%, до 1 029,15 пункта. Курс доллара снизился на 0,54%, закрывшись на отметке 96,81 рубля, евро - на 0,86%, до 102,93 рубля, юань - на 0,74%, до 13,25 рубля.

"Давление на российский рынок было связано с ожиданием решения ЦБ по ключевой ставке. Консенсус закладывал рост еще на 1%, до 13%, но с широким разбросом мнений от снижения на 0,5-2% до повышения на 2-3%. Как теперь уже известно, самые негативные ожидания не реализовались. ЦБ умеренно поднял ставку (Банк России повысил ключевую ставку на 100 б. п., до 13% годовых - прим. ТАСС), что позволило части инвесторов вернуться к покупкам акций", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Валерий Емельянов.

Среди компаний, чьи акции входят в основной индекс, в лидерах роста сегодня бумаги, проседавшие больше других в начале недели: IT-сегмент, компании электроэнергетики, отдельные металлурги. Также хорошо себя чувствует почти весь финансовый сектор, прежде всего акции самой Мосбиржи, а также банки. Их бизнес на фоне роста ставки получает преимущество перед другими отраслями, добавил эксперт.

Единственный заметный аутсайдер - "Алроса" (-1,06%). "Акции снижаются на фоне новостей о возможном запрете на ввоз алмазов в ряд стран. Также под давлением второй день находится весь третий эшелон акций и часть второго. Инвесторы массово закрывают позиции в спекулятивных фишках, которые за предыдущие недели выросли в цене и объемах сделок на десятки и сотни процентов", - рассказал Емельянов.

Прогноз на понедельник

В понедельник рынок акций РФ может открыться очередным снижением по индексу Мосбиржи. "Основной индикатор рынка уже две недели подряд пребывает в широком боковике. После похода на 3 150 пунктов можно ожидать очередной откат в зоне 3 тыс. - 3,1 тыс. Если появятся позитивные драйверы, может быть короткий подъем выше 3,2 тыс. пунктов. Но общего бокового тренда это не изменит", - считает Емельянов.

В отсутствии значимых новостей в "БКС мир инвестиций" ожидают, что российская валюта продолжит торговаться внутри диапазона 96-98 рублей за доллар в начале следующей недели.

По прогнозу Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи вновь покажет движения в коридоре 3,1 тыс. - 3,2 тыс. пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 95-97 рублей, евро/рубль - в коридоре 102-104 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,9-13,5 рубля.