Еврокомиссия не продлила эмбарго на поставки украинского зерна

При этом ЕК потребовала от Киева плана действий по предотвращению рыночных искажений в странах ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельхозпродукции с Украины, которое истекает в пятницу в полночь, но потребовала от Киева плана действий по предотвращению рыночных искажений в странах ЕС. Об этом сообщила пресс-служба ЕК.

"Еврокомиссия проанализировала данные, связанные с влиянием экспорта четырех категорий сельскохозяйственной продукции на рынок ЕС. В результате было решено, что действующие меры истекают сегодня. Еврокомиссия будет воздерживаться от введения каких-либо ограничений до тех пор, пока эффективные меры со стороны Украины действуют и полностью работают", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что Киев обязался принять меры для предотвращения скачков объема поставок зерна в ЕС и представить план действий к 18 сентября. "Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования - прим. ТАСС) в течение 30 дней, чтобы избежать скачков [объема поставок] зерна. С 16 сентября до завершения этого срока Украина должна принять эффективные меры контроля экспорта четырех групп товаров, чтобы предотвратить любые рыночные искажения в соседних государствах-членах. Украина представит план действий не позднее завершения рабочего дня в понедельник, 18 сентября 2023 года", - добавила ЕК.

"Еврокомиссия и Украина будут следить за обстановкой через координационную платформу, чтобы иметь возможность реагировать на любые непредвиденные ситуации", - заявила ЕК.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотят продления эмбарго по крайней мере до конца текущего года. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина категорически против дальнейших ограничений экспорта зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает договоренности, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.