В Пентагоне заявили о производстве на Украине запчастей для военных нужд на 3D-принтерах

Замминистра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант считает, что применение 3D-принтеров ускоряет и повышает эффективность выпуска деталей

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Украинская сторона при содействии Запада наладила массовый выпуск запчастей для военной техники с помощью 3D-принтеров. Об этом заявил заместитель министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билл Лаплант, выступая в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность.

По его словам, "украинцы первоначально производили собственные запчасти с помощью 3D-принтеров". "Наконец, в прошлом месяце мы передали им в страну 3D-принтеры промышленных размеров", - сообщил он. "На прошлой неделе мы провели для них обучение на них", - добавил Лаплант. По его словам, речь идет об устройствах "размером с грузовик". "Украинцы обучены работать на них. Они поступают прямо к театру [военных действий]. И они печатают все запчасти для ремонта. По его словам, "это, конечно, меняет суть дела".

Как полагает Лаплант, применение 3D-принтеров ускоряет и повышает эффективность выпуска запчастей.