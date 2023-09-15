Правительство Украины планирует повысить акциз на сигареты на 20%

Ставка может составит до 1 881,2 гривны за 1 тыс. штук

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство Украины планирует повысить акциз на табачные изделия на 20%. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По его данным, в 2024 году предлагается увеличить ставку акциза на сигареты с 1 567,6 гривны ($42,5) до 1 881,2 гривны ($51) за 1 тыс. штук. Кроме того, на 20% увеличится минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога, оно составит 2 516,5 гривны ($68) за 1 тыс. штук.

Ранее правительство Украины утвердило и внесло в Верховную раду проект бюджета на 2024 год. Его дефицит в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд) составляет почти половину расходной части. Более половины бюджета - 1,685 трлн гривен ($46 млрд) - направят на военные расходы, что на 113 млрд гривен ($3 млрд) больше, чем в 2023 году. На их покрытие пойдут все налоговые поступления.