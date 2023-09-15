Польша с полуночи продлит запрет на ввоз зерна с Украины

Премьер-министр республики Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава "не будет слушать Берлин или Брюссель"

ТАСС, 15 сентября. Власти Польши с полуночи продлят запрет на ввоз украинского зерна, несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий на встрече с избирателями.

"Мы продлим запрет, несмотря на отсутствие согласия Еврокомиссии", - сказал он. "Мы не будем слушать Берлин или Брюссель", - добавил Моравецкий, подчеркнув, что эмбарго будет продлено начиная с полуночи 16 сентября.

"Это в интересах польских аграриев", - сказал глава правительства Польши.

В апреле пять стран Центральной Европы (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с Украины. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран хотели продления эмбарго по крайней мере до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, Еврокомиссия нарушает обещания, положения соглашения об ассоциации, условия свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.

Варшава несколько дней назад заявила, что Польша готова ввести односторонний запрет на ввоз зерна с Украины, если Евросоюз откажется продлить такой запрет на период после 15 сентября. Как заявлял Моравецкий, Варшава не допустит "затопления украинским зерном" и не откроет своих границ, каким бы ни было решение брюссельских чиновников. Тогда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пригрозил обратиться во Всемирную торговую организацию, если Варшава введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна.