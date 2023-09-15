Блинкен: США пытаются обеспечить поставки зерна с Украины по "альтернативным маршрутам"

По словам американского госсекретаря, Вашингтон рассчитывает на возобновление зерновой сделки

ВАШИНГТОН, 15 сентября. /ТАСС/. Администрация США прорабатывает вопросы, касающиеся поставок зерна с Украины по "альтернативным маршрутам", и рассчитывает на возобновление зерновой сделки. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

По словам руководителя американского внешнеполитического ведомства, Вашингтон и Берлин "продолжают решительно призывать к возвращению к черноморской зерновой инициативе". "Конечно, мы продолжаем работать над альтернативными маршрутами по вывозу зерна с Украины", - добавил он.

По версии Блинкена, после прекращения участия РФ в зерновой сделке "обострилась нехватка продовольствия, цены выросли для всех", в том числе в странах, которые не импортируют продукты питания с Украины.

Россия 17 июля отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.

Минобороны РФ заявило, что Россия с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Тем не менее в Москве подчеркивают, что готовы незамедлительно вернуться к зерновой сделке, но она должна быть реализована в части, касающейся России.