Производство скота и птицы в России выросло за 8 месяцев на 3,4%

Сельскохозяйственные организации в России в январе - августе произвели 8,679 млн тонн скота и птицы на убой

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные организации в России в январе - августе 2023 года произвели 8,679 млн тонн скота и птицы на убой (в живом весе) - это на 3,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Росстата.

В том числе крупного рогатого скота в январе-августе было произведено 701,1 тыс. тонн, что на 7% выше прошлогоднего показателя. Производство свиней увеличилось на 5,9%, до 3,639 млн тонн, производство овец и коз - на 22,1%, до 16,9 тыс. тонн, производство птиц - на 0,7%, до 4,3 млн тонн.

По данным ведомства, валовой надой молока за восемь месяцев составил 13,476 млн тонн, что на 5,8% выше показателя годом ранее.

Производство яиц в России в январе-августе возросло на 3,1% и достигло 25,463 млрд штук.

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на конец августа 2023 года составляло 7,988 млн голов, что на 1,1% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, в том числе 3,177 млн коров, что также меньше на 1,1% показателя годом ранее.