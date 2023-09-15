Минэнерго РФ предложило выделить более 750 млн рублей на развитие энергосистемы Дагестана

Необходимость финансирования обусловлена обеспечением надежности электроснабжения в период отопительного сезона 2023-2024 годов

МАХАЧКАЛА, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России предлагает выделить Дагестану более 750 млн рублей из резервного фонда правительства на повышение надежности электроснабжения региона в период прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проект постановления <…> разработан в целях предоставления субсидии акционерному обществу "Россети Северный Кавказ". <…> Общая сумма субсидии составляет 762 721,1 тыс. рублей. <…> Целесообразность финансирования программы в 2023 году за счет средств резервного фонда правительства Российской Федерации обусловлена направленностью указанных работ и необходимостью обеспечения надежности электроснабжения потребителей в период прохождения отопительного сезона 2023-2024 годов, характеризующегося повышенными нагрузками на объекты электросетевого хозяйства", - говорится в документе.

В пояснительной записке сообщается, что необходимость финансирования из фонда правительства также обусловлена отсутствием источников финансирования в бюджете региона, в государственной программе РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа", а также отсутствием собственных средств у компаний "Россети" и "Россети Северный Кавказ".

Региональные власти сообщали, что коммунальная инфраструктура в Дагестане изношена на 75-85%. Из-за роста потребления электроэнергии в летний период почти треть подстанций филиала "Россети Северный Кавказ" были перегружены. По словам главы региона Сергея Меликова, реализация разработанной программы по повышению надежности энергоснабжения, рассчитанной на пять лет, откладывается до 2030 года из-за отсутствия источника финансирования.

Ранее сообщалось, что сильная жара, которая наступила в регионе в августе, привела к массовым отключениям электричества в ряде городов и районов республики. По данным регионального главка МЧС, температура воздуха в некоторых районах в августе достигала 43 градусов тепла. Из-за нагрузки на оборудование загорелись трансформатор в Махачкале и подстанция в Дербенте. На подстанциях были введены временные отключения в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Избербаше, Хасавюрте и ряде районов региона. Следователи в Дагестане завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц компании "Россети Северный Кавказ" и филиала "Дагэнерго" при обеспечении населения республики электроэнергией.