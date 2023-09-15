Представители ЕС, Молдавии, Румынии, США и Украины обсудили транзит украинского зерна

Принятые решения касаются непрерывной навигации по дунайскому рукаву Сулина, увеличения количества лоцманов и перевалки зерновых непосредственно с одного судна на другое в Констанце

БУХАРЕСТ, 15 сентября. /ТАСС/. Три решения, направленные на увеличение транзита украинских зерновых через Румынию, приняты в ходе встречи в порту Констанца представителей ЕС, Молдавии, Румынии, США и Украины. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Румынии Сорин Гриндяну на пресс-конференции по итогам этой встречи, которая была организована посольством США в Бухаресте.

Принятые решения касаются непрерывной навигации по дунайскому рукаву Сулина, увеличения количества лоцманов и перевалки зерновых непосредственно с одного судна на другое в Констанце. "Чтобы дать представление о порядке цифр, скажу, что в августе через Румынию прошло транзитом более 2,5 млн тонн зерновых, - приводит слова министра агентство Аджерпрес. - В предстоящие месяцы мы хотим достигнуть уровня в 4 млн тонн, и это возможно".

"Первое [решение] - это реализация европейского проекта навигации по Сулине 24 часа в сутки, он будет завершен этой осенью, - сказал Гриндяну. - Это автоматически приведет к росту транзита".

"Нам удалось увеличить количество лоцманов, и я хочу поблагодарить Минобороны, которое помогло нам 10 лоцманами в дополнение к тем 54, которые уже были зарегистрированы, - отметил министр. - <...> Это дает нам абсолютно достаточное количество лоцманов для транзита по Сулине".

"Также в порту Констанца в предстоящий период будет организована перевалка грузов с судна на судно, - продолжал Гриндяну. - Благодаря этой операции мы сможем увеличить транспортные возможности на 500 тыс. тонн".

Он сообщил, что следующая встреча в этом же формате будет организована в октябре или ноябре, чтобы проанализировать результат принятых мер. Первая аналогичная встреча представителей ЕС, Молдавии, Румынии, США и Украины прошла в Галаце 11 августа. На ней была поставлена цель удвоить транзит украинских зерновых через Румынию: с 2 млн тонн в месяц до 4 млн. Для этого было решено развить уже существующие мощности и коридоры, в первую очередь канал Сулина и порт Констанца.