Кабмин может запретить экспорт топлива или увеличить экспортную пошлину на нефтепродукты

По словам источника, повышение экспортной пошлины может составить $250 за тонну

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает в настоящий момент два варианта стабилизации цен на топливо: полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка, а также повышение экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве по итогам совещания вице-премьера РФ Александра Новака с компаниями и ведомствами, которые выступили с предложениями по стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.

"Сейчас выбор идет между двумя вариантами. Первый - повышение экспортной пошлины до $250 за тонну. Платеж вернется тем добросовестным экспортерам, которые поставляют на внутренний рынок тот процент нефтепродуктов, который определит постановление правительства. Второй - полный запрет экспорта нефтепродуктов на определенный срок для насыщения рынка", - сказал собеседник агентства.

"Вице-премьер поручил в кратчайший срок финализировать решение исходя из эффективности влияния на цены на автомобильное топливо и последствий их применения для нефтяной отрасли", - добавил он по итогам совещания.

По его данным, в совещании приняли участие представители Минфина, Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы и нефтяных компаний.

Новак ранее заявлял, что правительство прорабатывает меры, которые позволят стабилизировать ситуацию на российском рынке топлива. Например, планируется составить список компаний, которым будет разрешен экспорт топлива. По словам вице-премьера, на топливном рынке России сейчас нет дефицита предложения, на бирже наблюдается баланс. При этом власти намерены не допустить существенных колебаний цен на топливо в стране.

Министерство энергетики РФ внесло в правительство и в администрацию президента проект указа о запрете "серого" экспорта топлива - право на экспорт будут иметь только заводы. Документ проходит финальную стадию согласования.