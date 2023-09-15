Судно "Михаил Сомов" установили в док для ремонта после посадки на мель

Сроки завершения ремонта пока неизвестны

АРХАНГЕЛЬСК, 15 сентября. /ТАСС/. Научно-экспедиционное судно "Михаил Сомов" установили в док на заводе "Красная Кузница" в Архангельске для ремонта после посадки на мель, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Роман Ершов.

"Сегодня завершили постановку "Михаила Сомова" в док", - сказал Ершов.

Установка "Сомова" в док проводилась с начала недели, работы "необходимо было проводить аккуратно", отметил собеседник агентства. Сроки завершения ремонта пока не называются.

"Михаил Сомов" осуществляет рейсы снабжения труднодоступных полярных станций на Северном морском пути. 9 сентября вместо "Сомова" в рейс снабжения станций в восточной части российской Арктики вышло научно-экспедиционное судно "Академик Трешников".

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс подходил к завершению, полярная станция имени Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. "Михаил Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа, сошел с мели 8 августа. Участников экспедиции с "Михаила Сомова" пересадили на судно "Профессор Молчанов", оно пришло в Архангельск 16 августа, "Сомов" вернулся в Архангельск 18 августа. В акватории Земли Франца-Иосифа корпус судна обследовали водолазы.