Астраханский газоперерабатывающий завод возобновил выпуск бензина после ремонта

В сентябре 2023 года потребителям планируют отгрузить 45 тыс. тонн бензина Аи-92-К5 и Аи-95-К5

АСТРАХАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Выпуск высокооктановых автомобильных бензинов возобновили на Астраханском газоперерабатывающем заводе после проведения профилактических и ремонтных работ на установках. Об этом сообщили ТАСС в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации ООО "Газпром переработка".

"На производстве №3 Астраханского газоперерабатывающего завода (филиал ООО "Газпром переработка") после завершения планово-предупредительного ремонта приступили к производству моторных топлив: с 15 сентября - высокооктановых автомобильных бензинов", - говорится в сообщении.

В сентябре 2023 года планируют выработать и отгрузить потребителям порядка 45 тыс. тонн высокооктановых автомобильных бензинов (Аи-92-К5 и Аи-95-К5) и 40 тыс. тонн летнего дизельного топлива экологического класса 5.

Ранее со ссылкой на власти Астраханской области сообщалось о проведении планового ремонта на АГПЗ. Уточнялось, что этот факт никак не повлияет на снабжение различными видами топлива населения, так как АЗС компании "Газпром" в регионе составляют менее пятой части от общего числа. 28 августа со ссылкой на компанию сообщалось о возобновлении выпуска сжиженных углеводородных газов после проведенного ремонта, 12 сентября - о возобновлении выпуска дизельного топлива экологического класса 5.

Астраханский газоперерабатывающий завод ООО "Газпром переработка" - это крупнейший производитель газовой серы в России. Добыча газа и конденсата на левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%). Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб.м.