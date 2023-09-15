Словакия продлит запрет на ввоз зерна с Украины

Согласно Словацкому телевидению, страна обязана обеспечить эффективную занятость своих фермеров, качественной продукции которых создает значительную конкуренцию дешевое украинское зерно

БРАТИСЛАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Словакия продлит запрет на ввоз на свою территорию зерна с Украины. Со ссылкой на национальное министерство сельского хозяйства об этом сообщило Словацкое телевидение.

Словакия, согласно информации ТВ, обязана обеспечить эффективную занятость своих фермеров, качественной продукции которых создает значительную конкуренцию дешевое украинское зерно. Кроме того, в некоторых его партиях, поступивших в республику ранее, были выявлены вредные для здоровья человека вещества.

Еврокомиссия отказалась продлевать введенное ранее эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять государств, расположенных в восточной части Евросоюза. Действие запрета истекает в ночь на субботу.