15 сентября, 18:12

Словакия продлит запрет на ввоз зерна с Украины

EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO
© EPA-EFE/ SERGEY DOLZHENKO

Согласно Словацкому телевидению, страна обязана обеспечить эффективную занятость своих фермеров, качественной продукции которых создает значительную конкуренцию дешевое украинское зерно

БРАТИСЛАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Словакия продлит запрет на ввоз на свою территорию зерна с Украины. Со ссылкой на национальное министерство сельского хозяйства об этом сообщило Словацкое телевидение.

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Словакия, согласно информации ТВ, обязана обеспечить эффективную занятость своих фермеров, качественной продукции которых создает значительную конкуренцию дешевое украинское зерно. Кроме того, в некоторых его партиях, поступивших в республику ранее, были выявлены вредные для здоровья человека вещества.

Еврокомиссия отказалась продлевать введенное ранее эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять государств, расположенных в восточной части Евросоюза. Действие запрета истекает в ночь на субботу. 

Теги:
УкраинаСловакия
© Информационное агентство ТАСС
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