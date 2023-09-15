В Новгородской области на соцконтракты дополнительно направят более 100 млн рублей

В 2023 году на эти цели изначально предусмотрели 660 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 сентября. /ТАСС/. Более 100 млн рублей направят на оказание социальной помощи в рамках соцконтракта в Новгородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Увеличены поступления из федерального бюджета на сумму более 103 млн рублей. Основная ее часть пойдет на оказание социальной помощи на основании социального контракта - 102,7 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По информации министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области, федеральные средства, в первую очередь, будут направлены на поддержку жителей региона по направлению "Поиск работы". Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, в 2023 году планировалось заключить не менее 3,5 тыс. социальных контрактов, на эти цели предусмотрели финансирование в размере 660 млн рублей.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается в рамках приоритетного регионального проекта "Формула успеха моей семьи", направленного на повышение доходов жителей области. В 2020-2023 годах в Новгородской области заключено более 17 тыс. социальных контрактов. На эти цели израсходовали 1,8 млрд рублей.

По направлению "Поиск работы" гражданину, заключившему социальный контракт, предоставляется ежемесячная выплата в размере 15 356 рублей в течение четырех месяцев, а также оказывается содействие в поиске подходящей работы, прохождении обучения новой профессии или повышения квалификации.