Минэкономразвития: Россия помогает Южной Осетии привлекать инвесторов из СНГ и ЕАЭС

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач отметил, что республика "стала звучать громче как бренд, и о ней слышат инвесторы"

ЦХИНВАЛ, 16 сентября /ТАСС/. Вложения со стороны частных инвесторов являются гарантией экономического развития Южной Осетии. В их поиске в странах СНГ и ЕАЭС республике помогает Россия, заявил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе совещания по социально-экономическому сотрудничеству двух стран в Цхинвале.

"Мы не только идем по выполнению наших инвестпрограмм, но и начинаем поворачиваться в сторону частных инвесторов. Это непростой вопрос, который требует усилий, настойчивости, и мы идем по этому пути. Мы позиционируем республику на большом инвестиционном рынке - это и Содружество Независимых Государств, и Евразийский экономический союз. Это наши страны-партнеры, и они должны увидеть возможности экономической площадки для инвестирования. Будут инвесторы, серьезные частные вложения, будет гарантия защиты этих инвестиций в республике - значит, экономика республики будет развиваться совершенно другими темпами", - сказал Вольвач.

"Весьма отрадно, что Южная Осетия стала звучать громче как бренд, и о ней слышат инвесторы. Это должно привести к притоку новых частных капиталов", - отметил Вольвач на встрече с президентом республики Аланом Гаглоевым.

Вольвач во главе делегации Минэкономразвития России 15 сентября прибыл в Цхинвал с рабочим визитом для обсуждения вопросов российско-югоосетинского социально-экономического сотрудничества. Стороны обсудят вопросы оказания в этом году Российской Федерацией финансовой помощи в целях социально-экономического развития Южной Осетии, ход инвестиционной программы, поддержку отраслей экономики, вопросы кредитования инвестпроектов на территории республики и другие актуальные вопросы.

Ранее в пресс-службе правительства закавказской республики сообщали, что общий объем финансовой помощи России Южной Осетии в этом году составит 7,2 млрд рублей, из которых 1,157 млрд рублей - это средства, выделяемые на реализацию инвестпрограммы содействия социальна-экономическому развитию республики.