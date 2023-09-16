Минэкономразвития РФ заявило, что для роста экономики Южной Осетии нужно развивать туризм

По мнению замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача, если уделять больше внимания системному развитию туристического потенциала республики, это будет очень хорошим заделом для инвестиционной привлекательности

ЦХИНВАЛ, 16 сентября /ТАСС/. Создание туристического кластера в Южной Осетии необходимо для привлечения в республику инвестиций и развития экономики страны. Такое мнение выразил замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач в ходе совещания по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией в Цхинвале.

"Мы ехали сюда и в очередной раз убедились в необходимости создания здесь туристического кластера. Здесь есть все условия для туриста - географические, климатические, исторические, пульмонология и просто красивая природа. И нужно продумать, как эту тему будем развивать. <…> Если мы будем уделять больше внимания системному развитию туристического потенциала республики, это будет очень хороший задел для того, чтобы инвестиционная привлекательность и живые инвестиции в республику приходили. Это будет на благо экономики республики", - сказал Вольвач.

Он отметил профессиональный подход команды, которая сегодня работает в Южной Осетии и вместе с которой находятся решения непростым вопросам. Замминистра подчеркнул, что стороны в полном объеме выполняют взятые на себя обязательства, "и результат не заставляет себя долго ждать". "Мне очень нравится, что те подходы, о которых мы год, полтора года назад начинали говорить, начинают реализовываться", - пояснил Вольвач.

Делегации Минэкономразвития России во главе с Вольвачем 15 сентября прибыла в Цхинвал с четырехдневным рабочим визитом для обсуждения вопросов российско-югоосетинского социально-экономического сотрудничества. Стороны обсудят вопросы оказания в этом году Российской Федерацией финансовой помощи в целях социально-экономического развития Республики Южная Осетия, ход инвестиционной программы, поддержку отраслей экономики, вопросы кредитования инвестпроектов на территории республики и другие актуальные вопросы.

Ранее президент Южной Осетии Алан Гаглоев в своем послании народу и парламенту страны заявил о намерении создать в республике отдельную структуру, которая займется развитием туризма. Он подчеркнул, что туризм является одной из перспективных сфер экономической деятельности и необходимо изменить подход к управлению данной сферой. Гаглоев поручил Министерству экономического развития республики разработать предложения по созданию Агентства по развитию туризма.