Под Новосибирском запустят производство по переработке масличных культур

Объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Производство по переработке масличных культур планируется запустить на территории Южного промышленно-логистического парка под Новосибирском в 2027 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 3,7 млрд рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"На площадке "Южный ПЛП" планируется реализация инвестиционного проекта на территории региона по строительству производственного комплекса по переработке масличных культур с объемом инвестиций 3,7 млрд рублей", - сообщил он.

Запуск производственной линии запланирован к 2027 году. Реализация проекта предполагает строительство пунктов приема сырья, элеваторного комплекса, производственных корпусов отжима, экстракции и рафинации, мест хранения и отгрузки готовой продукции, административно-хозяйственных и бытовых помещений.

Инвестиционный проект был одобрен на заседании Совета по инвестициям Новосибирской области, распоряжением главы региона предоставлен земельный участок площадью 40 га в аренду без проведения торгов, уточнил Решетников.

Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал ТАСС, что новосибирские власти намерены создать новый индустриальный парк "Южный" между городами Бердском и Искитимом. Планировалось, что там построит фабрику по производству кормов Nestle, однако компания отказалась от своих планов в связи с ситуацией на Украине.