В Крыму продали первые восемь национализированных объектов за 815 млн рублей

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов сообщил, что на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Первые восемь объектов недвижимости в Республике Крым, которые принадлежали связанным с киевской властью лицам и организациям и были национализированы, продали за 815 млн рублей. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

"На сегодняшний день в республике проведены восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн рублей. В лоты входили объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость", - говорится в сообщении.

Как уточнил Константинов, сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже четырех жилых помещений, продажа которых принесет региональному бюджету около 27 млн рублей.

"Кроме того, в ближайшее время запланирована продажа около 100 объектов национализированного имущества. Это жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения. От их реализации в бюджет республики планируются поступления на сумму более 800 млн рублей", - добавил глава Госсовета.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени прошлого года в республике национализировали около 750 объектов, в числе которых квартира жены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и киевского футбольного клуба "Динамо". Предполагается, что в 2023 году поступления в бюджет Крыма от продажи национализированного имущества украинских и других иностранных граждан составят не менее 1,9 млрд рублей.