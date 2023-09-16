Глава Хабаровского края заявил, что мощности ж/д сети сдерживают портовые инвестпроекты

Михаил Дегтярев также отметил, что в регионе оперативно выдают разрешения на отвод земли, решают экологические вопросы, предоставляют возможности субподрядным организациям получить быстрый доступ к инертным строительным материалам

ВАНИНО /Хабаровский край/, 16 сентября. /ТАСС/. Мощности железнодорожной сети в настоящее время являются сдерживающим фактором для крупных инвестиционных проектов по развитию портовых мощностей в Хабаровском крае. Об этом сообщил журналистам губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Я могу одно сказать: сегодня провозная мощность железных дорог является сдерживающим фактором наших крупных инвестпроектов по развитию портовых мощностей. Я на ВЭФ говорил на одном из мероприятий, на одной из сессий, - у нас примерно 56 млн тонн [грузов] стоит на паузе, пока [реализуется] проект по портам", - сказал он.

Дегтярев подчеркнул, что Хабаровский край сотрудничает с "Российскими железными дорогами", власти региона быстро выдают разрешения на отвод земли, решают экологические вопросы, предоставляют возможности субподрядным организациям получить быстрый доступ к инертным строительным материалам.