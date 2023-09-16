Строительство Тихоокеанской ж/д может освободить часть мощностей Восточного полигона

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что в рамках проекта уже построено 220 км, отсыпано более 400 км насыпи

ВАНИНО /Хабаровский край/, 16 сентября. /ТАСС/. Строительство частной Тихоокеанской железной дороги позволит освободить часть мощностей Восточного полигона, сообщил журналистам губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Есть и еще вопросы, которые мы можем, скажем так, продвинуть и помочь "Российским железным дорогам". Пример - Тихоокеанская железная дорога, частная. <…> Строится ударными темпами. 30 млн тонн будет провозная мощность в год, как и порт новый. То есть мы таким образом помогаем всем остальным, потому что объемы, которые сегодня везет по БАМу, по Транссибу, компания "Элси", "Эльгауголь" повезет по своей дороге, значит, освободит другим, двойной эффект", - сказал он.

Дегтярев добавил, что в рамках проекта уже построено 220 км за месяц, отсыпано более 400 км насыпи.

Губернатор края отметил, что вопрос о включении Тихоокеанской железной дороги в пути общего назначения и запуске по ней пассажирских поездов на сегодня является преждевременным.

В Хабаровском крае реализуется масштабный инфраструктурный проект строительства Тихоокеанской железной дороги. Это первая частная железная дорога в России длиной в 500 км. Объем инвестиций составит 140 млрд рублей. Дорога ведет к порту Эльга на 30 млн тонн. На стройке работает 3 тыс. человек, после запуска будет работать 3,5 тыс.