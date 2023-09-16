Эксперт: сельхозпредприятия Синьцзяна заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией

Как отметил гендиректор Yimuxin Dairy Co. Ltd Ли Цзянхуэй, местная "кормовая база недостаточна" для покрытия потребностей мясо-молочного животноводства в регионе, РФ же обладает подобными ресурсами

ИНИН /Китай/, 16 сентября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Предприятия сельскохозяйственной отрасли Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (СУАР) заинтересованы в развитии двустороннего сотрудничества с Россией. Об этом заявил корреспонденту ТАСС генеральный директор компании Yimuxin Dairy Co. Ltd Ли Цзянхуэй.

"Предприятия СУАР очень заинтересованы в наращивании сотрудничества с Россией", - сказал он. В частности, по его словам, местная "кормовая база недостаточна" для покрытия потребностей мясо-молочного животноводства в регионе, Россия же обладает подобными ресурсами. Двустороннее партнерство может предполагать выращивание корма в РФ с последующим экспортом готовой продукции из СУАР, добавил Ли Цзянхуэй.

Бизнесмен также отметил, что пока его компания не осуществляет поставки в Россию, однако планирует выход на рынок РФ. Контакты с российскими партнерами были налажены "в июле этого года", заявил он.

К продуктам, которые предприятие планирует продвигать на российском рынке, относится как обычное молоко, так и молочное пиво (безалкогольный напиток, на вкус напоминающий имбирное пиво). Планируемый объем экспорта такой продукции составляет не менее 2 000 тонн ежегодно, причем речь идет только о компании Yimuxin Dairy, которая считается средней по китайским меркам.