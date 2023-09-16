Шольц назвал причины проблем Германии в экономике

Канцлер ФРГ заявил, что трудности связаны с ослаблением экспортных рынков и ценами на энергоносители, но он не считает, что это можно решить при помощи кредитов

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Олаф Шольц объяснил проблемы в экономике страны ослаблением экспортных рынков и ценами на энергоносители, но не считает, что эти сложности можно решить при помощи кредитов. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в газете Welt am Sonntag.

"Нельзя не замечать, что рост [экономических показателей] у нас слабый. Главная причина заключается в том, что некоторые из наших экспортных рынков становятся слабее, прежде всего Китай. Это оказывает влияние на нашу страну, которая ориентируется на экспорт. Одновременно с этим мы имеем дело с высокой инфляцией и ростом цен на энергоносители", - сказал канцлер, отметив, что это следствие влияния ситуации вокруг Украины. "Также все еще ощущается нарушение цепочек поставок в пандемию", - подчеркнул Шольц.

Одновременно с этим глава правительства рекомендовал "не говорить об одном только кризисе". "В противном случае мы не увидим хороших моментов", - сказал он. В их числе канцлер назвал строительство заводов по производству аккумуляторов, инвестиции в развитие электромобилей и производство полупроводников.

Шольцу напомнили о недавней статье в издании Economist, в которой ФРГ назвали "больным человеком в Европе". "Данная англосаксонская газета критикует нас за якобы немецкую одержимость тем, чтобы не брать на себя бесконечные долги, - ответил на это канцлер. - В тексте, по сути, нам рекомендуют брать дополнительные долги на сумму от €100 млрд до €200 млрд в год. Мой ответ - нет. Бесконечные долги не решают наших проблем, а создают новые".

Слово "англосаксонский" в немецком языке используется редко, в основном для обозначения древнеанглийского языка или в переносном смысле для обозначения англоязычного языкового пространства.

Федеральное статистическое ведомство Германии информировало в конце июля, что ВВП республики во II квартале текущего года не изменился по сравнению с предыдущим кварталом. Таким образом, экономика ФРГ находится в стагнации, отметили в ведомстве. В I квартале этого года ВВП республики сократился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В IV квартале 2022 года он уменьшился на 0,5%.