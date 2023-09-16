РЖД оценили потребность в новых локомотивах с 2025 года в 1 тыс. единиц ежегодно

Замдиректора департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" АО "РЖД" Сергей Галкин отметил, что из-за общей экономической ситуации подрядчик выдвинул дополнительные условия для наращивания производства

ВАНИНО /Хабаровский край/, 16 сентября. /ТАСС/. Потребность в новых локомотивах на железнодорожную сеть РФ для осуществления грузового движения с 2025 года может составить более 1 000 единиц ежегодно. Об этом сообщил замдиректора департамента управления бизнес-блоком "Железнодорожные перевозки и инфраструктура" АО "РЖД" Сергей Галкин в рамках круглого стола "Увеличение провозных возможностей железной дороги для использования потенциала портов Ванино".

"Понимаем, что с 2025 года уже приобретение локомотивов не по 600, а более чем 1 000 локомотивов в год, необходимо будет поставлять [на железнодорожную сеть]", - сказал он.

Галкин отметил, что из-за общей экономической ситуации подрядчик, который поставляет подвижной состав, выдвинул дополнительные условия для наращивания производства. Кроме того, контракты будущих периодов на поставку будут переоцениваться.

Холдинг "Российские железные дороги" в текущем году планирует закупить более 600 локомотивов. На сегодня компания уже получила 402 единицы тягового подвижного состава.