Кабмин утвердил выделение 10 млрд рублей на строительство модульных отелей

Субсидии будут предоставлены 58 регионам в течение 2023-2024 годов

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит 10 млрд рублей на поддержку инвесторов, вкладывающихся в строительство модульных отелей. Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

"Субсидии будут предоставлены 58 регионам в течение 2023-2024 годов, что позволит реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов", - говорится в сообщении.

О выделении дополнительных 10 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры Мишустин сообщил в ходе заседания кабмина 14 сентября. "Таким образом, будет дополнительно создано свыше 8 тыс. номеров, что станет весомым стимулом для развития регионов, а у граждан к новому отпускному сезону появится еще более широкий выбор для отдыха", - сказал он.

Обеспечить выделение дополнительного финансирования на поддержку проектов по созданию модульных средств размещения туристов правительству поручил президент по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума, проходившего 14-17 июня 2023 года.