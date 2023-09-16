В Минэнерго США сообщили о росте экспорта СПГ страны в июле на 7%

Он составил около 9,91 млрд куб. м

ТАСС, 16 сентября. США в июле 2023 года экспортировали 350,3 млрд куб. футов (около 9,91 млрд куб. м) сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,9% выше показателей июня, говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США. При этом доля отгрузок в страны Азии, в частности Китай и Японию, резко выросла.

Экспорт СПГ в июле 2023 года оказался на 6,9% выше, чем в июне 2023 года, и на 16,7% больше, чем в июле 2022 года. Всего было отправлено 115 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок стали - Нидерланды (53,3 млрд куб. футов, или 1,51 млрд куб. м), Япония (40,2 млрд куб. футов, или 1,14 млрд куб. м), Китай (39 млрд куб. футов, или 1,1 млрд куб. м), Испания (34,1 млрд куб. футов, или 0,97 млрд куб. м) и Франция (20,6 млрд куб. футов, или 0,58 млрд куб. м). На эти страны пришлось 53,4% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в июле резко выросла до 42% по сравнению с 35% в июне, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу снизилась - 48,5% в июле. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - июле 2023 года США экспортировали около 2,45 трлн куб. футов СПГ (69,28 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 46,7 млрд куб. м СПГ (67,4% от общего объема), в Азию - около 17,3 млрд куб. м (25% от общего объема).