В Элисте пропускную способность нового терминала аэропорта увеличили в два раза

Терминал аэропорта теперь доступен для маломобильных граждан

ЭЛИСТА, 16 сентября. /ТАСС/. Пропускная способность терминала аэропорта Элисты увеличилась в два раза в результате проведенной модернизации. Новый терминал, отвечающий всем современным требованиям, сможет при запуске после снятия всех ограничений принимать 100 пассажиров в час, сообщил на церемонии презентации обновленного объекта глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Несмотря на то, что воздушное пространство над Элистой закрыто, сегодня подведена черта под всеми этапами капитального ремонта терминала. Аэропорт будет полностью готов к обслуживанию пассажиров на самом высоком уровне сервиса, как только имеющиеся ограничения будут сняты. Пропускная способность обновленного терминала увеличена вдвое и составит 100 пассажиров в час", - сказал глава региона.

В начале 2023 года аэропорт Элисты получил современный, отвечающий всем стандартам брендбук, который стал основой для визуализации аэровокзального комплекса. На фасаде здания располагается новый логотип аэропорта - символ, который ассоциируется с солнцем, ветром, лотосами и турбиной самолета. Общая площадь терминала составляет 2 130 кв. м.

При капитальном ремонте большое внимание уделялось оснащению терминала современным высокотехнологичным оборудованием систем регистрации, досмотра, багажа. Терминал аэропорта теперь доступен для маломобильных граждан. Аэровокзальный комплекс обеспечен автоматической блочно-модульной котельной, в которую инвестировано 30 млн рублей.

Модернизацию пассажирского терминала аэропорта с октября 2022 года проводил его новый собственник - компания "Аэропорты большой страны".

В 2021 году правительством Республики Калмыкия во взаимодействии с компанией "Аэропорты большой страны" (принадлежит на паритетных началах холдингу "Новапорт" Романа Троценко и "Аэропорты регионов" Виктора Вексельберга) в аэропорту Элиста была расширена маршрутная сеть до 5 направлений (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Сочи, Минеральные Воды), на 22% увеличен пассажиропоток, до 97,5 тыс. человек, при 680 выполненных авиарейсах. В 2022 году количество авианаправлений было уже увеличено до 10 (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Сочи, Краснодар, Симферополь, Минеральные Воды, Волгоград, Астрахань). Реализация программы полетов будет продолжена после снятия ограничений полетов в аэропорту Элиста.