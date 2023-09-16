Глава Минцифры исключил влияние новой ключевой ставки на меры поддержки IТ-отрасли

Максут Шадаев отметил, что изменения не затронут IТ-компании

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Новая ключевая ставка в 13% годовых, принятая ранее Банком России, не затронет IТ-компании и не повлияет на существующие меры поддержки отрасли, включая льготную ипотеку. Об этом ТАСС заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Пока есть набор мер поддержки, [он] реализуется, я не думаю, что ставка влияет. Потому что у нас отфиксированный процент по льготной ипотеке и процент по льготному кредитованию. Поэтому это не затронет наши компании, которые эти меры получают", - сказал министр.