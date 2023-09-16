16 сентября, 09:20,
обновлено 16 сентября, 09:46

Глава Минцифры уверен, что с WhatsApp в России "все будет хорошо"

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глава Минцифры России Максут Шадаев, комментируя ТАСС ситуацию с мессенджером WhatsApp в стране, заявил, что с ним все будет хорошо.

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"Уверен, что все будет хорошо", - поделился министр.

Ранее мессенджер в своем блоге сообщил о запуске в 150 странах функции создания каналов. Предполагается, что пользователи смогут конфиденциально получать обновления о том, что им интересно.

В Роскомнадзоре в свою очередь сообщили, что WhatsApp может быть заблокирован на территории России, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил обращение главе Роскомнадзора Андрею Липову, в котором предложил рассмотреть возможность работы русскоязычных каналов в WhatsApp вместо блокировки мессенджера. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
© Информационное агентство ТАСС
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