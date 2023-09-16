Фридман: быть состоятельным россиянином в Великобритании, похоже, уже преступление

Бизнесмен подчеркнул, что считает несправедливыми и безосновательными введенные против него санкции

ЛОНДОН, 16 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Михаил Фридман заявил, что потерял ощущение спокойствия и стабильности, которое испытывал в Великобритании, после обыска, проведенного в его лондонском доме Национальным агентством по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). В интервью The Times он заявил, что в Соединенном Королевстве всех богатых выходцев из России, похоже, по умолчанию считают преступниками.

"Кажется, что быть состоятельным россиянином [в Великобритании] уже без всяких исключений рассматривается как преступление", - заявил Фридман изданию. "Я много лет жил в России, а, как известно, Россия - страна, пережившая много тяжелейших кризисов. Меня никогда [там] не покидало чувство внутреннего напряжения, была постоянная необходимость быть всегда готовым к тому, что ситуация может резко поменяться. Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было приятное ощущение спокойствия и стабильности. К сожалению, это ощущение теперь утрачено", - добавил предприниматель, состояние которого британские власти оценивают почти в $10,2 млрд.

Фридман подчеркнул, что также считает несправедливыми и безосновательными введенные против него санкции, которые он пытается отменить через суд. Однако, как указывает The Times, бизнесмен не считает свои шансы на победу высокими, называя рестриктивные меры "политическим инструментом".

Обыск и суд

В декабре прошлого года NCA провело обыск в принадлежащем Фридману особняке Атлон-хаус на севере Лондона и задержало самого предпринимателя и еще двоих человек по подозрению в отмывании денег и попытке обхода санкций, наложенных на предпринимателя в марте 2022 года. Впоследствии Фридман был отпущен под залог и подал в суд на NCA. 15 сентября британский суд постановил, что обыск был осуществлен с целым рядом нарушений, и признал его незаконным. Ошибки были допущены при оформлении ордера на обыск, в котором была проставлена неверная дата, отсутствовали подписи сотрудников NCA и необходимые уточнения о том, где именно они будут проводить следственные действия. Кроме того, как указали представители Фридмана, документ содержал скопированные отрывки из опубликованного в 2008 году досье с компроматом, содержавшим обвинения в "исторических и продолжающихся связях [Фридмана] с организованной преступностью", которые бизнесмен отрицает.

The Times пишет, что обыск, в котором участвовало больше 50 человек, включая представителей Европола, был начат в половине восьмого утра, а сотрудники полиции пытались перебраться через ограду по приставным лестницам перед тем, как охрана открыла им ворота. В ходе суда представители NCA утверждали, что Фридман пытался бежать через окно, однако его адвокаты предоставили записи камер, на которых он спокойно идет навстречу полицейским с поднятыми руками.

"Когда на меня надели наручники и зачитали текст ордера, я не мог поверить своим ушам. Из-за совершенно простого дела устроили целую спецоперацию с 51 полицейским в масках и десятком машин, перекрыв движение во всей округе", - рассказал Фридман, по словам которого обыск сопровождался "воем сирен и криками" полицейских, изъявших хранившиеся в доме наличные, документы и компьютеры.

Согласно решению суда, NCA придется компенсировать ущерб, нанесенный собственности в ходе обыска, вернуть изъятые деньги вещи, а также паспорт Фридмана, и оплатить его судебные издержки. Бизнесмену также больше не придется дважды в неделю отмечаться в полиции в соответствии с условиями залога.

"NCA может подтвердить, что не будет предпринимать дальнейших действий против Михаила Фридмана на основе ордера [на обыск в лондонском особняке] Атлон-хаус в декабре 2022 года", - говорится в ранее распространенном заявлении ведомства.

Подозрения в обходе санкций

В ходе июльского судебного заседания выяснилось, что обыск в особняке Фридмана был проведен NCA в связи с подозрениями в нарушении санкций, введении в заблуждение МВД Великобритании, даче ложных показаний и отмывании денежных средств. Однако, как указали юристы предпринимателя, на момент того заседания сотрудники NCA уже прекратили расследования в отношении Фридмана по всем пунктам, за исключением нарушения им британских санкций. Теперь это расследование также прекращено.

Оно касалось кредита, который Альфа-банк, доля в котором принадлежит Фридману, предоставил неназванному помощнику бизнесмена. В NCA полагали, что таким образом Фридман хотел обойти британские санкции, наложенные на него после начала российской специальной военной операции на Украине. Защита предпринимателя назвала эти утверждения юридически некорректными. Теперь она также намерена доказать, что ордер был получен NCA незаконно в связи с отсутствием оснований полагать, что предприниматель якобы совершил уголовное правонарушение. Слушание по существу по этому делу состоится в ноябре.

"Я не совершил ни одного противоправного действия и никогда не нарушал закон, в том числе налоговое законодательство, ни в одной стране мира, - подчеркнул Фридман. - Стоили ли того затраты налогоплательщиков на это многомесячное расследование? Самое неприятное, что я почувствовал себя униженным и беззащитным в стране, которая по праву гордится тем, что защищает права и свободы своих граждан".

Уход из Альфа-банка

Ранее газета The Financial Times сообщила, что Фридман и Петр Авен продадут принадлежащие им доли в Альфа-банке своему деловому партнеру Андрею Косогову за 178 млрд рублей (около $2,3 млрд). Позднее в банке подтвердили, что подобная сделка прорабатывается. В настоящее время Авену принадлежит 12% акций финансового учреждения, а Фридману - 33%.

В марте 2022 года оба предпринимателя вышли из совета директоров банка после того, как Великобритания и Евросоюз ввели против них санкции. Еще до этого - в конце февраля 2022 года - Фридман, родившийся во Львове, где на тот момент, по его словам, продолжали жить его родители, назвал начало конфликта на Украине трагедией и призвал "прекратить кровопролитие".