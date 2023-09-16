БелАЭС планирует войти в общемировой цикл проведения миссий МАГАТЭ OSART

Станция также намерена провести партнерскую проверку Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, на первом энергоблоке в начале 2025 года

МИНСК, 16 сентября /ТАСС/. Белоруссия планирует в ближайшем будущем пригласить группу по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности МАГАТЭ (OSART) для проведения проверки на Белорусской АЭС (БелАЭС). Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Госатомнадзор республики по итогам проведения общественных слушаний перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 2 Белорусской АЭС.

"Белорусской АЭС планирует войти в общемировой цикл проведения на АЭС миссий МАГАТЭ OSART. С этой целью планируется пригласить миссию МАГАТЭ OSART в ближайшем будущем, конкретные сроки пока не установлены. Для этого проводится подготовительная работа", - говорится в документе,

Также станция планирует провести партнерскую проверку Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО), на первом энергоблоке в начале 2025 года. "При этом подготовительные мероприятия к партнерской проверке по направлениям проверки - подготовка персонала, противоаварийная готовности и проведение ремонтных работ - запланированы уже в 2024 году", - отметили в Госатомнадзоре. Первая эксплуатационная партнерская проверка запланирована на вторую половину 2025 года, "с учетом проведения планового предупредительного ремонта и перегрузки топлива на энергоблоке № 2".

Ранее главный инженер БелАЭС Анатолий Бондарь в ходе общественных слушаний по вопросам регулирования безопасности станции рассказал, что МАГАТЭ провело на БелАЭС восемь оценочных миссий, полученные рекомендации были выполнены. Белоруссия провела в 2016-2018 годах стресс-тесты на БелАЭС по методологии ЕС с проверкой надежности атомной станции на случай стихийных бедствий, в частности, землетрясений и наводнений. В результате проблем в системе безопасности на АЭС не выявлено. По результатам стресс-тестов был подготовлен Национальный план действий, который обобщил как рекомендации по результатам национальной экспертизы, так и рекомендации экспертов европейской партнерской проверки. Документ содержит 23 пункта со сроками реализации в период 2019-2025 годов.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). В июне 2021 года первый энергоблок БелАЭС был введен в промышленную эксплуатацию. В настоящее время ведется опытно-промышленная эксплуатация второго энергоблока, который планируется ввести в эксплуатацию осенью.