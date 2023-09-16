Yonhap: Южная Корея готова оказать содействие Украине в атомной энергетике

Министр государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рён отметил, что правительство и бизнес также готовы сотрудничать с Киевом в сфере производства лития и автомобилей, а также в области строительства

СЕУЛ, 16 сентября. /ТАСС/. Министр государственных территорий, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Вон Хи Рён в ходе визита в Киев заявил о готовности сотрудничать в проектах по восстановлению Украины, в том числе в сфере атомной энергетики. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Южнокорейская бизнес-делегация во главе с Вон Хи Рёном посетила Украину 13-14 сентября. Во время встречи с ней президент Украины Владимир Зеленский запросил о сотрудничестве в сфере атомной и солнечной энергетики, а также в производстве лития. Также украинский лидер выразил надежду на участие Южной Кореи в строительстве высокоскоростной железной дороги между Киевом и Варшавой.

"Зеленский, как кажется, думает о партнерстве между Украиной и Южной Кореей в атомной энергетике с прицелом на рынок Европейского союза", - рассказал член делегации.

Министр Вон Хи Рён заявил, что Сеул "привержен поддержке усилий по восстановлению Украины". Как рассказали участники делегации, он добавил, что южнокорейское правительство и бизнес готовы сотрудничать с Киевом в сфере атомной энергетики, производства лития и автомобилей, а также в области строительства.

"Южнокорейские компании располагают технологиями по производству литиевых аккумуляторов с возможностью повторной зарядки. Считаю, что содействие в производстве автомобилей и в сфере зеленого водорода также возможно", - приводятся слова министра. Сеул планирует отправить в этом году вторую делегацию во главе с министром торговли, промышленности и энергетики в Киев, добавило Yonhap.

Кроме того, по словам члена делегации, Зеленский предложил Сеулу совместное производство оружия с использованием "южнокорейских технологий военно-промышленного комплекса и украинских разведывательных данных о новейшем российском вооружении", которыми Киев якобы располагает, для последующего экспорта в Европу.