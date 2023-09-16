"Ак Барс" планирует построить 10 судов в 2024 году

Речь идет как о военных, так и о гражданских судах

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует построить 10 гражданских судов и военных кораблей в 2024 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

"Мы думаем, в количестве 10 [штук] у нас будет построено судов разных, как военных, так и гражданских. Некоторые проекты уже в большой степени готовности, некоторые у нас еще в планах, но имеют срок изготовления в пределах 10-12 месяцев", - сказал Мистахов.

Ранее он сообщал ТАСС, что по итогам 2023 года корпорация сохраняет планы по сдаче порядка 10 кораблей.

АО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Верфь построила свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Завод входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.