"Спутник Технополис" открыл в Москве новый центр по разработке лекарств

В центре будут разрабатывать импортозамещающие биопрепараты для лечения социально значимых заболеваний

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Компания "Спутник Технополис" в Москве открыла на своей площадке научно-исследовательский центр по разработке биопрепаратов для лечения социально значимых заболеваний - онкологических, аутоиммунных и инфекционных. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Новый научно-исследовательский центр занимает площадь около 2 тыс. кв. м и оснащен самым современным лабораторно-аналитическим и технологическим оборудованием. Здесь будут разрабатывать импортозамещающие биопрепараты для лечения социально значимых заболеваний. Важным дополнением является наличие опытно-промышленного производственного участка. Трудоустроиться в центр смогут около 75 человек", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что фармацевтика является для Москвы одним из важнейших направлений, которое обеспечивает импортозамещение и развитие высокотехнологичных производств в городе. Сегодня в столице работают свыше 200 предприятий, выпускающих продукцию медицинского назначения, из них 95 являются производителями лекарственных средств. За первые семь месяцев 2023 года выпуск лекарств и медицинских изделий в столице увеличился на 50,6% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

"Московские предприятия способствуют развитию импортозамещения, локализуя производства лекарств по офсетным контрактам с городом. Три офсета на поставку жизненно важных лекарств заключены с группой компаний "Р-Фарм", в которую входит "Спутник Технополис". Во время пандемии он производил вакцину "Спутник V", а теперь завод перепрофилирован и выпускает препараты различных групп. В первом полугодии 2023 года выручка предприятия составила 1,5 млрд рублей", - уточнил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.