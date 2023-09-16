"Ак Барс" планирует начать строительство судов на СПГ в 2024 году

Гендиректор корпорации Ренат Мистахов отметил, что речь идет как о прогулочных судах, так и о буксирах

КАЗАНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" планирует начать строительство судов на сжиженном природном газе в следующем году. Соглашение с заказчиком рассчитывают подписать на Петербургском международном газовом форуме, сообщил ТАСС генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

"Будем подписывать соглашение с перспективой строительства достаточно большого количества судов на сжиженном газе. В основном это будут прогулочные суда. <…> Мы планируем, если в этом году мы договоримся, до конца года выйдем на договор. <...> Строительство начнется в следующем году со сдачей в 2025 году. <…> Должны сделать так, чтобы до конца навигации [2024 года] <…>, август-сентябрь, выполнить данную работу, испытать суда. А вот на начало навигации 2025 года уже отдать в эксплуатацию", - сказал Мистахов, отметив, что речь идет как о прогулочных судах, так и о буксирах.

Соглашение с заказчиком, по его словам, корпорация рассчитывает подписать в рамках Петербургского международного газового форума, который пройдет 31 октября - 3 ноября.

Первое в России речное пассажирское судно на СПГ "Чайка" было построено Зеленодольским заводом имени А. М. Горького (входит в АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс"), проектант - АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". В октябре 2021 года судно передали заказчику - "Газпром СПГ Технологии".

АО "Зеленодольский завод имени A. M. Горького" является одним из крупнейших и стратегически важных судостроительных предприятий России. Построил свыше 1,5 тыс. судов, в том числе около 600 военных. Он входит в судостроительную корпорацию, созданную на базе холдинга "Ак Барс" в Татарстане.