В Венгрии прокомментировали расширение запрета на ввоз сельхозпродукции с Украины

Как пояснил глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь, решение приняли в связи с тем, что поставки по сниженным ценам наносят ущерб местным фермерам

БУДАПЕШТ, 16 сентября. /ТАСС/. Венгрия ввела запрет на ввоз с Украины не только зерна, но и еще 20 видов аграрной продукции, потому что их поставки по сниженным ценам также наносят большой ущерб местным фермерам. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя в интервью журналу Világgazdaság решение правительства страны установить с 16 сентября эмбарго на импорт 24 видов украинских товаров.

"Проблемы, аналогичные украинскому демпингу зерновых, возникли и в других секторах, таких как производство яиц и курятины, а также пчеловодство. Беспошлинный импорт украинской сельскохозяйственной продукции, полное отсутствие там стандартов производства ЕС, которые делают европейскую продукцию более дорогой, и, следовательно, низкий уровень цен на нее - это структурные проблемы, которые не ограничиваются производством сельскохозяйственных культур", - сказал глава Минсельхоза.

Он отметил, что Венгрия и другие страны Центральной Европы привлекали к этому внимание Еврокомиссии и просили ее найти "общее решение". Тем не менее она отказалась продлить после 15 сентября установленный ранее запрет на поставки с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

В связи с этим правительство Венгрии решило в одностороннем порядке оставить в силе эмбарго и распространить его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины. Болгария не стала его продлевать после 15 сентября. Румыния заняла выжидательную позицию, сообщив, что посмотрит, какие предложения подготовит Украина по контролю за своим экспортом. По просьбе Еврокомиссии они должны быть представлены Киевом в Брюссель не позже 18 сентября.