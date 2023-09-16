СМИ: Венгрия сожалеет, что Болгария не стала продлевать запрет на импорт зерна с Украины

Министр сельского хозяйства Иштван Надь в интервью журналу Vilag gazdasag заявил, что сохранение эмбарго должно ослабить спекулятивные настроения и стабилизировать национальный рынок зерна

БУДАПЕШТ, 16 сентября. /ТАСС/. Будапешт сожалеет, что София не стала продлевать после 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, который наносит ущерб фермерам во всех странах Центральной Европы. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя в интервью журналу Vilag gazdasag решение правительства страны установить с 16 сентября эмбарго на импорт 24 видов украинских сельхозтоваров.

Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины, а Румыния заняла выжидательную позицию, сообщив, что посмотрит, какие предложения к 18 сентября подготовит Украина по контролю за своим экспортом. "В то же время я сожалею, что болгары решили на этой неделе не продлевать запрет на импорт с Украины", - сказал глава Минсельхоза, напомнив, что установленное Еврокомиссией эмбарго на ввоз в пять стран Центральной Европы четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника - истекло 15 сентября.

Надь отметил, что в этих странах, пострадавших от украинского демпинга, "наиболее серьезными проблемами, с которыми сейчас сталкиваются фермеры, являются обеспечение безопасности хранения и сбыта урожая после завершения его сбора".

Министр также сообщил, что в 2022 году общий объем импорта в Венгрию украинских зерновых и масличных культур составил 2,5 млн тонн, из которых 1,8 млн тонн были ввезены напрямую, а 0,7 млн тонн поступили транзитом через другие страны. В этом году в результате введения эмбарго этот объем сократился к настоящему моменту до 300 тыс. тонн. По словам министра, это сопоставимо с показателями предыдущих лет, когда импорт сельхозпродукции с Украины составлял "около 40-60 тыс. тонн в год".

Благодаря введению запрета венгерский рынок зерновых "избежал полного коллапса, складские мощности не были заполнены до предела, а спрос внутри страны сохранился", подчеркнул Надь. В то же время цены на зерно в Венгрии по-прежнему ниже, чем, например, на ведущей товарной бирже MATIF в Париже. Такая ситуация наблюдается во всем регионе Центральной Европы. "Несмотря на запрет, все еще ощущается ценовой эффект от поступления дешевых украинских товаров на европейский рынок", - пояснил руководитель аграрного ведомства.

Он считает, что сохранение эмбарго должно ослабить спекулятивные настроения и стабилизировать национальный рынок зерна. "Продление запрета имеет первостепенное значение для того, чтобы у нас было достаточно складских мощностей для хранения осеннего урожая и чтобы продажи на внутреннем рынке не рухнули", - заявил министр.