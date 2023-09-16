Глава Минсельхоза Венгрии заявил, что зерно не должно быть инструментом войны

Как отметил Иштван Надь, Венгрия предложила Евросоюзу найти возможности для поставок сельхозпродукции с Украины на традиционные рынки сбыта

БУДАПЕШТ, 16 сентября. /ТАСС/. Венгрия предлагает Евросоюзу найти возможности для поставок сельхозпродукции с Украины на традиционные рынки сбыта, несмотря на приостановку черноморской зерновой сделки. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя в интервью журналу Világgazdaság ситуацию вокруг экспорта украинских зерновых в страны Азии и Африки.

"Все участники международного сообщества должны понимать, что зерно не может быть инструментом войны. Его отсутствие вызывает голод, который приводит к новым войнам. Поэтому жизненно важно, чтобы, несмотря на блокаду черноморских портов, зерно доставлялось туда, где оно должно быть источником жизни", - сказал глава Минсельхоза.

По его словам, "если будет голод, то поднимется волна миграции и это может иметь непредсказуемые последствия". "Если зерно не сможет пойти другим путем, внутренний рынок Европы будет полностью расстроен. Именно поэтому мы должны использовать все возможные средства, чтобы направить украинское зерно на его бывшие рынки сбыта и тем самым облегчить маркетинговые возможности для отечественных фермеров", - отметил Надь.

В то же время он считает, что "целью крупных украинских сельскохозяйственных компаний, которые принадлежат международному капиталу, теперь является не продажа своей продукции в страны третьего мира, а доминирование на рынках Евросоюза, что вызовет серьезные проблемы у фермеров не только по эту сторону границы, но и во всех странах ЕС". По мнению министра, Брюссель им в этом помогает. "Вместо того чтобы представлять интересы венгерских и европейских фермеров, он представляет интересы международных компаний, работающих на Украине", - добавил Надь.

Венгрия установила запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины, но по-прежнему разрешает ее транзит по своей территории для доставки на рынки стран Азии и Африки. При этом Будапешт предложил субсидировать общими усилиями ЕС перевозку украинского зерна по европейской территории, однако его инициатива пока не нашла поддержки в Брюсселе. "Принятие нашего предложения о введении субсидирования транзитных тарифов, которое позволит украинскому экспорту достигать портов как Северного моря, так и Адриатики, могло бы существенно смягчить рыночный кризис в нашем регионе. Таким образом, украинская сельскохозяйственная продукция сможет покинуть наш регион и попасть на свои традиционные рынки к покупателям в странах Африки или Аравийского полуострова", - сказал глава Минсельхоза.