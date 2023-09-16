На Украине заявили о первом заходе судов через зерновой коридор Киева в Черном море

Суда находятся под флагом Палау, их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Первые два суда воспользовались так называемым альтернативным зерновым коридором в Черном море, чтобы зайти в порт Черноморск. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

"Первые гражданские суда воспользовались временным коридором по направлению к украинским портам", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, после того как временный коридор Киева использовался для выхода других судов из портов Одесса, Черноморск и Южный, балкеры Aroyat и Resilient Africa "подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт Черноморск под загрузку почти 20 тыс. тонн пшеницы для стран Африки и Азии". "Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины", - добавил министр.

Кубраков также заявил, что с 15 августа временным коридором для выхода из портов воспользовались пять судов - контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки.