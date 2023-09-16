В Киеве заявили, что не ожидали жесткой риторики Варшавы по вопросу украинского зерна

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина ожидает, что в "отдельных столицах" поймут, что такие действия нарушают европейские нормы

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Украинские власти не ожидали, что в сложившихся для них условиях с экспортом зерна риторика Польши будет настолько жесткой. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Манипуляции и шантаж связанный с экспортом украинского зерна очень чувствительны, поскольку у нас фактически нет других инструментов обеспечения мира зерном, кроме как через границы ЕС. Поэтому, конечно, это для нас очень неожиданно, такая жесткая риторика польской стороны", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

Стефанишина признала, что Польша и Украина всегда конкурировали на рынке зерна. Однако в условиях боевых действий украинские власти ожидали другого поведения. "Украина и Польша являются большими аграрными странами и большими рынками. У нас с определенной периодичностью постоянно возникали те или иные проблемы, связанные с торговлей, и мы всегда находили возможности для их решения", - добавила она. Вице-премьер ожидает, что в "отдельных столицах" поймут, что такие действия нарушают европейские нормы.

В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельхозпродукции с Украины, которое действовало до 15 сентября, но потребовала от Киева представить план действий по предотвращению рыночных искажений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна.

Обмен обвинениями между Варшавой и Киевом из-за экспорта сельскохозяйственной продукции начался в июле. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тогда заявлял, что инициатива Варшавы о продлении запрета на импорт украинского зерна стала "недружественным и популистским шагом" по отношению к Киеву. Польские власти отметили ухудшение отношений из-за этих высказываний и указали на неблагодарность Киева. После критики украинский премьер-министр перешел на более сдержанный тон, назвал поляков братьями и поблагодарил за помощь. Однако разногласия из-за экспорта украинского зерна сохранились. Шмыгаль уже дважды угрожал арбитражем в рамках Всемирной торговой организации. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прямо признал, что Киев будет считать Польшу близким другом до окончания боевых действий, а после между странами начнется конкуренция, в которой Киев начнет жестко защищать свои интересы.