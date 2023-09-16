Румынские фермеры потребовали запретить импорт агропродукции с Украины

Они считают, что эта мера важна в том числе для защиты продовольственной безопасности Румынии

БУХАРЕСТ, 16 сентября. /ТАСС/. Румынский Альянс за сельское хозяйство и кооперацию, объединяющий основные организации румынских агропроизводителей, потребовал, чтобы правительство Румынии и партии парламентского большинства срочно приняли нормативный акт о запрете импорта ряда видов агропродукции с Украины. Об этом сообщило агентство news.ro.

"Эта односторонняя мера чрезвычайно важна для спасения румынских фермеров и защиты продовольственной безопасности Румынии, - указывается в пресс-релизе организации. - Решение Еврокомиссии не продлевать запрет на импорт в пять соседних Украине государств (Румыния, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария) обязывает правительство Румынии принять такое решение, если мы хотим еще говорить о национальном агропродовольственном секторе". В документе также содержится требование провести срочную дискуссию с представителями сектора, чтобы определить список видов продукции, на которые следует ввести эмбарго.

"Мы удивлены чрезвычайно нерешительным сообщением правительства Румынии <...>, в котором не говорится совсем о приоритете спасения румынских фермеров и национального сельского хозяйства, - подчеркивается в документе. - Надеемся, что этот двусмысленный текст без ясного обязательства защищать национальный агропродовольственный сектор был лишь временным упущением правительственных представителей. Наше требование никоим образом не затрагивает транзит украинских агропродовольственных товаров через Румынию к другим пунктам назначения, как это происходит сейчас и как это было с начала войны".

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия запретили импорт зерна и других видов сельхозпродукции с украинской территории. Позже они отменили эти меры в обмен на решение Еврокомиссии установить сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Эти пять стран Центральной Европы хотели продления эмбарго по крайней мере до конца года.

В пятницу Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины, но потребовала от Киева план действий по предотвращению рыночных потрясений в странах ЕС. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на поставки украинского зерна. В то же время Болгария воздержалась от такого шага, а Румыния отложила принятие решения о защите своих фермеров.