Аэропорт в Сухуме планируют открыть в 2025 году

Как заявил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, "география туристов будет расширена"

СУХУМ, 16 сентября. /ТАСС/. Открытие международного аэропорта Сухум ожидается в 2025 году. Об этом сообщил министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, выступая на первом международном туристическом форуме "Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире" в Казахстане.

Делегация Абхазии во главе с Хишбой находится в городе Актау, где участвует в работе I международного туристического форума "Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире" и международном конгрессе туроператоров "Трансформация международного туристского рынка в современных условиях. Перспективы развития и партнерства". В абхазскую делегацию также входят замминистра туризма Дмитрий Зантария и председатель Абхазо-российской туристический ассоциации Таращ Хутаба.

"В 2025 году планируется открытие международного аэропорта Сухум имени первого президента Абхазии Владислава Ардзинбы. Я уверен, что это увеличит возможности для наших гостей, география туристов будет расширена. Могу сказать с уверенностью, что туризм сегодня развивается динамично", - сказал Хишба. При этом он подчеркнул важную роль России в обеспечении безопасности Абхазии и социально-экономическом развитии республики.

Министр туризма выразил надежду на сотрудничество со всеми странами, "которые уважают ценности Абхазии". "Мы достаточно тесно на данный момент общаемся с Республикой Беларусь, у нас беспошлинная торговля, безвизовый режим. Мы также надеемся на сотрудничество с Казахстаном и другими странами", - сказал он.