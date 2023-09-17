Приморье, Иркутскую и Костромскую области признали самыми лесными регионами России

Самым малолесным регионом страны назвали Калмыкию

ТАСС, 17 сентября. Наиболее лесными регионами России являются Иркутская область, Приморский край и Костромская область, меньше всего леса в Калмыкии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга (лесоучетное учреждение Рослесхоза) по случаю отмечаемого в воскресенье Дня работников леса.

"Самый лесной регион России - Иркутская область. Леса здесь покрывают 82,2% площади всего Приангарья. Практически каждое третье дерево в регионе - это береза, а каждое четвертое - сосна. Также встречаются лиственницы, осины, сосна кедровая сибирская, ель, пихта, кедровый стланик, тополь и ива. Всего в Иркутской области сосредоточено более 12% запасов леса всей России", - говорится в сообщении.

На втором месте расположился Приморский край. Леса покрывают 77,8% территории Приморья. Породный состав лесов Приморского края очень богат, он представлен более чем сотней пород и кустарников, самая часто встречаемая порода - дуб монгольский. Это примерно каждое пятое дерево Приморья. Далее идет сосна корейская кедровая, ель аянская, пихта белокурая, клен, береза, липа и ясень.

На третьем месте Костромская область, где лесом покрыто 73,3% площади. В целом по Костромской области основными лесообразующими породами являются береза, ель, осина и сосна. Большую долю присутствия имеет ольха серая.

Далее идут Коми и Пермский край - 72,6% и 71,4% соответственно. Основной лесообразующей породой является ель, часто встречаются сосна, береза, осина и сосна кедровая сибирская. Среди федеральных округов первую строчку занимает северо-запад - 54,2% округа покрыто лесом, далее идет Сибирь - 51,5%, и Дальний Восток - 49,6%.

В целом, в России насчитывается 24 региона, где больше половины площади занимают леса. В их числе Свердловская, Вологодская, Сахалинская, Амурская, Новгородская, Кировская, Томская, Кемеровская, Ленинградская, Тверская, Архангельская и Владимирская области, Хабаровский и Забайкальский края, Ханты-Мансийский автономный округ, республики Бурятия, Марий Эл, Карелия и Якутия.

Самый малолесной регион РФ - Калмыкия

Самый малолесной регион страны - Калмыкия, где лесом покрыто 0,2% площади республики. Там самые частые породы деревьев - это вяз мелколистный и дуб черешчатый. Также можно встретить ясень, акацию, тополь, клен, гледичию, гребенщика и джузгун. При этом в Калмыкии растет одна из самых редких пород деревьев - лох узколистный.

Также мало покрыты лесом Ставропольский край - 1,6% территории региона, Астраханская область - 1,8%, Ростовская область - 2,4%, Волгоградская область - 4,2% и Оренбургская область - 4,7%.

"На высокий процент лесистости влияют благоприятные климатические условия. В первую очередь, температура воздуха и количество осадков - стабильно холодные зимы и жаркое лето. Помимо климата на лесистость влияют рельеф, состояние почвы, наличие водоемов и, конечно, хозяйственная деятельность человека. В освоенных регионах лесистость снижается, поскольку там плотнее располагаются поселения, дороги, объекты инфраструктуры", - рассказали в Рослесинфорге.

Для оценки использовались данные государственного лесного реестра, который ведет Рослесинфорг. Рассматривалась лесистость каждого региона России - это доля лесов в общей площади региона или страны в целом. Всего порядка 47% РФ покрыто лесом, площадь лесного фонда - 1,12 млрд га.