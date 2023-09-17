Госучреждения на 11% сократили расходы на лекарства в 2023 году

Согласно исследованию "Контур. Торгов", причиной мог стать спад пандемии коронавируса и стабилизация цен на препараты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Затраты госучреждений на закупку лекарств в 2023 году сократились на 11%. Причиной этого мог стать спад пандемии коронавируса и стабилизация цен на препараты, говорится в исследовании "Контур. Торгов", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Количество закупок лекарств по закону 44-ФЗ выросло на 7% при сравнении аналогичных периодов 2022 и 2023 годов. Однако сумма объявленных торгов на закупку лекарств госучреждениями уменьшилась на 11%: <…> затраты госбюджета снизились с 747 млрд до 664 млрд рублей", - говорится в исследовании.

До конца года госзаказчики заложили в свои планы-графики еще 477 млрд рублей бюджетных средств на покупку лекарств: если их полностью освоят, то затраты составят 1,11 трлн рублей, что на 8% меньше, чем в 2022 году. Исследователи отмечают, что это свидетельствует об изменении тренда последних лет. С 2019 года затраты госзаказчиков на поставку лекарств только росли.

"В 2019 году их закупили на 716 млрд рублей, в 2020 - 916 млрд рублей, в 2021 - 1,13 трлн рублей, в 2022 - 1,21 трлн рублей. В первую очередь это связано с увеличением закупки препаратов во время пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах. В 2022 году рост затрат связан с другой причиной - увеличением стоимости производства и доставки медикаментов. Влияние обоих факторов снизилось в 2023 году: пандемия закончилась, а цены стабилизировались, вероятно, этим можно объяснить снижение затрат на фармацевтику в 2023 году", - говорится в исследовании.

Количество тендеров по фармацевтике, в которую входят лекарства, вакцины и реагенты для клинических лабораторий в 2023 году, по данным исследования, увеличилось на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года - с 359 198 до 387 336. "Бюджетники также уменьшили закупки медицинской аппаратуры. За восемь месяцев 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сумма опубликованных торгов снизилась на 1% - с 361 млрд рублей до 356 млрд рублей. При этом количество торгов увеличилось на 24%", - комментирует эксперт "Контур. Торгов" Василий Данильчик.