17 сентября, 07:32

Правительство профинансирует строительство спортивного комплекса "Газовик" в Саратове

Работа ведется в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Газовик" в Саратове получит правительственное финансирование в размере 317,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

"На завершение строительства спортивного комплекса "Газовик" в Саратове выделено 317,4 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа ведется в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", а данная поддержка даст возможность ввести спорткомплекс в эксплуатацию до конца текущего года. Его общая площадь составит 9,3 тыс. кв. м и сможет вместить в себя более 2 тысяч зрителей.

Кроме того, появление спорткомплекса обеспечит спортивные команды из Саратова собственной площадкой для тренировок. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСаратовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация