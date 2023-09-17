Правительство профинансирует строительство спортивного комплекса "Газовик" в Саратове

Работа ведется в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Газовик" в Саратове получит правительственное финансирование в размере 317,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

"На завершение строительства спортивного комплекса "Газовик" в Саратове выделено 317,4 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа ведется в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта", а данная поддержка даст возможность ввести спорткомплекс в эксплуатацию до конца текущего года. Его общая площадь составит 9,3 тыс. кв. м и сможет вместить в себя более 2 тысяч зрителей.

Кроме того, появление спорткомплекса обеспечит спортивные команды из Саратова собственной площадкой для тренировок.