Эксперты прогнозируют повышение учетной ставки в Турции до 30%

Такое мнение основывается на том, что правительство приняло новую среднесрочную экономическую программу, сообщает издание Ekonomim

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Центробанк Турции на следующей неделе может снова значительно повысить ключевую ставку. Как сообщает издание Ekonomim, речь идет о повышении на 500 базисных пунктов (до 30%).

Заседание комитета по денежно-кредитной политике ЦБ запланировано на 21 сентября, уточняет издание. Тогда же будет обнародовано решение относительно учетной ставки. Большая часть экспертов сходится во мнении, что банк может пойти на повышение ставки с нынешних 25% до 30%. По более сдержанным оценкам, ставка вырастет до 27,5%. Однако высказываются и ожидания, что банк может снова принять неожиданное решение и вывести ставку на уровень 31%.

Прогнозы о повышении основываются на том, что правительство приняло новую среднесрочную экономическую программу. Она направлена на повышение эффективности денежно-кредитной политики, снижение инфляции и преодоление кризисных процессов в экономике страны. Нынешнее руководство ЦБ и Минфина ранее высказывало убеждение, что для эффективности этой работы необходимо повышать учетную ставку.

В июне ЦБ Турции впервые с 2021 года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%. Это стало первым решением нового главы Центробанка республики Хафизе Гайе Эркан. Курс национальной валюты Турции на этом фоне обновил тогда рекордное понижение по отношению к доллару, преодолев отметку 26 лир за $1. В августе ставка неожиданно для большинства экспертов была повышена с 17,5% до 25%.