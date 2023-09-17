Хуснуллин заявил об открытии двух восстановленных мостов в Мариуполе и Новоазовске

По словам вице-премьера правительства РФ, длина первого моста составляет 115 м

ДОНЕЦК, 17 сентября. /ТАСС/. Два моста - автомобильный в Мариуполе и пешеходный в Новоазовске - открыли в Донецкой Народной Республике после года восстановительных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня в Новоазовском районе ДНР открыли сразу два моста. Их за год восстановили специалисты из Московской области. Как уже говорил, регионы-шефы принимают в восстановлении инфраструктуры ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья самое активное участие", - написал он.

По его словам, первый мост длиной 115 м связывает Мариуполь и соседние населенные пункты, второй через реку Грузский Еланчик соединяет части расположенного на двух берегах Новоазовска.

"78-метровое сооружение до начала работ находилось в аварийном состоянии, а теперь для местных жителей этот мост стал не просто очередным объектом инфраструктуры, восстановленным российскими строителями, а еще и новой достопримечательностью города - ярким символом большой и единой страны", - отметил Хуснуллин, объяснив, что на мосту установлена архитектурная подсветка в цветах российского флага.

В начале сентября Хуснуллин сообщил о восстановлении еще одного моста в Мариуполе через реку Кальчик, который был разрушен в ходе боев.