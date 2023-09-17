В Раде заявили, что Украина ожидает от Запада в 2024 году $43 млрд помощи бюджету

Глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа отметила, что 2024 год будет уже третьим годом, когда расходная часть бюджета страны будет в два раза больше доходной

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Украина ожидает от стран Запада в 2024 году $43 млрд помощи для покрытия дефицита ее бюджета. Об этом сообщила глава парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в эфире украинского телемарафона.

Она отметила, что 2024 год будет уже третьим годом, когда расходная часть бюджета Украины будет в два раза больше доходной. "Фактически все необоронные расходы, социальные, гуманитарные, реконструкция, инфраструктура, все попадает в область дефицита бюджета. И этот дефицит бюджета покрывается за счет средств международных партнеров, за счет кредитов и грантов", - сказала Пидласа. "В будущем году мы ожидаем и правительство будет вести переговоры о том, что нам нужно получить $43 млрд", - отметила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета.

Пидласа пояснила, что в бюджете на будущий год международная помощь в бюджете рассчитывается по курсу 41,1 гривны за $1, в то время как сейчас фиксированный курс Национального банка Украины составляет около 36,6 гривны за $1. "Но это не значит, что в банках доллар будет стоить столько, что это будет фактический курс", - сказала Пидласа. "Поэтому это просто расчетная величина, которая используется для подсчета того, сколько у нас было расходов и доходов", - пояснила парламентарий.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил 15 сентября, что правительство страны утвердило проект бюджета на следующий год с дефицитом в 1,55 трлн гривен (около $42 млрд), что составляет почти половину расходной части. Он добавил, что более половины бюджета (1,685 трлн гривен, или $46 млрд) будет направлено на военные расходы, что на 113 млрд гривен ($3 млрд) больше, чем в текущем году. На 2023 год власти Украины уже закладывали рекордный дефицит бюджета в размере $38 млрд. Военные расходы были заложены в размере 1,14 трлн гривен (порядка $31 млрд по нынешнему курсу). Затем в марте Рада приняла закон о повышении военных расходов на $14,6 млрд, а в сентябре стало известно, что планируется еще одно увеличение - на $8,29 млрд. В Киеве отмечали, что могут самостоятельно покрыть только военные расходы, остальное финансируется за счет помощи западных союзников.

Шмыгаль ранее сообщил, что страны Запада предоставили Украине за восемь с половиной месяцев этого года $30 млрд от международных партнеров. По его словам, у Киева есть конкретные договоренности по долгосрочному финансированию с МВФ, ЕС, Норвегией, Японией и другими странами Группы семи.